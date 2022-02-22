Треть украинцев считает наступление из Беларуси маловероятным – опрос

Более трети украинцев считают потенциальное наступление на Украину с территории Беларуси маловероятным.﻿ Об этом, ссылаясь на представленные сегодня в Киеве результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии, сообщает УНИАН.

Так, 11,6% сказали, что считают угрозу наступление со стороны Беларуси высокой, еще 25,2% – средней, а 35,5% – низкой.

При этом, 27,7% респондентов не дали своей оценки относительно угрозы военных действий и провокации с территории Беларуси.

В Фонде "Деминициативы" отмечают, что в Центральном макрорегионе, в который входит больше всего областей, граничащих с Беларусью, 28% населения уверены, что угроза нападения со стороны белорусов низкая. 14% оценивают угрозу как высокую.

В западной части Украины, где с Беларусью граничит Волынская и Ровенская области, 44% опрошенных не считают вероятным нападение с северной стороны. С ними не соглашаются 11% респондентов, которые оценили вероятность такого нападения как высокую.

Опрос охватил 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий).

Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.