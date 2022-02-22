Саакашвили заявил, что признание Россией "ЛДНР" – победа Украины

Признание "ЛДНР" президентом России Владимиром Путиным — это поражение Кремля, свидетельствующее о том, что Россия решила отступить, сообщает Деловая столица.

Об этом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook.

"Признав ЛДНР, президент России Владимир Путин отказался от идеи полномасштабного наступления на Украину и решил отступить" , — написал Саакашвили.

Саакашвили также провел параллели между ситуацией в Украине с российско-грузинским военным конфликтом в августе 2008 года.

"Так где те люди, которые обвиняли меня в решении войны или провокации в 2008 году? Вы сейчас видите Украину? И что бы ни делала Грузия, "признание" все равно произошло бы. Но Грузия, в отличие от Украины, не имеет стратегической глубины, и россияне взяли бы Тбилиси" , – подчеркнул политик.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин одним указом признал независимость "ЛДНР", а другим подписал Договор о дружбе и взаимопомощи.