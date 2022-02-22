Социологи выяснили, сколько украинцев готовы воевать с РФ

В случае вторжения России более 20% украинцев готовы воевать, еще 25% – оказывать другую невоенную помощь армии, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют представленные сегодня в Киеве результаты общенационального опроса, который был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 1-12 февраля 2022 года.

Так, непосредственно присоединиться к ВСУ для отпора агрессии готовы 8,2% опрошенных, присоединиться к добровольческим силам для борьбы на фронте – 14,3%, оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой, в качестве донора крови и прочее) – 25,2%.

Еще 17,7% сказали, что ничего не будут делать в случае нового вторжения, а просто будут пытаться выжить. Попытаются выехать за границу 3,1% опрошенных.

При этом 13,3% ответили, что не верят в то, что новая агрессия когда-нибудь случится.

18,2% респондентов не определились.

В Фонде "Демократические инициативы" отмечают, что по сравнению с декабрем 2021 года на 5% выросло количество желающих присоединиться к добровольческим силам для противодействия военной агрессии РФ в случае нового вторжения в Украину. Также обращается внимание, что за менее чем три месяца доля украинцев, которые вообще не верят в новое вторжение РФ, сократилась на 9%.

В соответствии с опросом, идти воевать активнее готова молодежь: среди респондентов до 30 лет 31% сообщили, что готовы вступить в ВСУ или добровольческие силы. Среди граждан старше 54 лет, по сравнению с другими возрастными категориями, чаще (разница 18% с группой "младше 30") распространена позиция, что в случае нового вторжения РФ они будут пытаться просто выжить. Однако среди молодежи больше желающих уехать из страны – 6%, что означает, что в случае нового военного вторжения Украину ждет ощутимый отток молодых кадров.

Готовность воевать в различных макрорегионах колеблется от 10% на востоке до 29% в центре. В Западной Украине таких 25%, но там и активнее всего готовы оказывать невоенную помощь (33%).

Опросом были охвачены 2001 респондент по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением Крыма и ОРДЛО). Максимальная теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.