Ученые выявили ген, который отвечает за непереносимость спиртного

Представители науки из США выявили свойства необычного гена. Они считают, что в ДНК могут происходить мутационные процессы, способные передаваться потомству, сообщает Men's Life.

Для получения информации было проведено исследование с участием 2 000 человек из 20 разных стран. Исследователи изучали их генетические особенности.

В ходе изучения было установлено, что у 5 популяций найдены гены с дефектами, из-за которых кодируется фермент, усиливающий окисление спиртов. В результате происходит процесс распада этанола, и у людей появляется непереносимость спиртных напитков.

По мнению экспертов, таким способом ген защищает живые организмы и следующие поколения от пагубного влияния спиртного.

Эксперты считают, что полученные данные помогут в борьбе с алкогольной зависимостью.