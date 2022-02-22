В МИД РФ призвали другие государства признать "ЛДНР"

Россия призвала другие государства признать "ДНР" та "ЛНР", как она это сделала накануне, сообщает Українські Новини.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Признание Донецкой и Луганской "народных республик" – вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям "ДНР" и "ЛНР" гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов. Решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ, других основополагающих международных документов. Россия призывает другие государства последовать ее примеру" , - сказано в нем.

Также отмечается, что 21 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской "народных республик" в качестве суверенных и независимых государств.

В МИД РФ заявили, что данное решение Президента России было продиктовано, прежде всего, гуманитарными соображениями, стремлением защитить мирное население "ДНР" и "ЛНР".