Президенты Украины и Эстонии выступили с общим заявлением
Признание РФ образований, действующих на территориях Донецкой и Луганской областей, требует немедленного ответа наших партнеров, включая введение жестких санкций. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с Президентом Эстонской Республики Аларом Карисом в Киеве, сообщает пресс-служба ОП.
"Это – новый акт агрессии против Украины, требующий немедленной и решительной реакции со стороны международных партнеров, международного сообщества", – подчеркнул Зеленский.
Он призвал Европу и мир не допустить повторения трагических ошибок, сделанных в Грузии в 2008 году.
"Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины", – добавил президент.
Кроме того, он подчеркнул, что сегодня наша страна "как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров по оборонной способности", а также в экономической поддержке и экономической стабильности.
Президент также выразил благодарность Алару Карису, впервые посещающему Украину как Президент Эстонии, что особенно важно
"в условиях критической эскалации ситуации безопасности вокруг Украины".
"Это очень важный сигнал для нас, Украины, нашего общества, большая поддержка. Я вам очень благодарен", – сказал Зеленский.
Он также поблагодарил за решение Эстонии передать определенные виды вооружения – в частности, ракеты Javelin и современный военно-полевой госпиталь, что является важным вкладом в повышение оборонных способностей Украины.
Алар Карис со своей стороны отметил, что Эстония остается рядом с Украиной и будет продолжать поддерживать нашу страну всеми возможными способами.
"Россия должна прекратить провокации, прекратить разгорающийся конфликт, который длится уже восемь лет. Москва должна немедленно и безусловно отозвать свои войска на территории Украины. Мы осуждаем все военные и гибридные действия против Украины", – добавил он.
Алар Карис также выразил соболезнования в связи с утратой человеческих жизней в этом конфликте.
Как отметил Президент Эстонии, несмотря на все дипломатические усилия, продолжается концентрация российских войск вокруг Украины, в том числе и на территории Беларуси.
По его словам, западные лидеры должны защитить общие ценности и демократию, среди прочего путем применения мощного пакета санкций, ведь угроза Украине – это угроза безопасности Европы.
Также он выступил за то, чтобы двери Евросоюза и НАТО были открыты для Украины.