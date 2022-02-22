Президенты Украины и Эстонии выступили с общим заявлением

Признание РФ образований, действующих на территориях Донецкой и Луганской областей, требует немедленного ответа наших партнеров, включая введение жестких санкций. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с Президентом Эстонской Республики Аларом Карисом в Киеве, сообщает пресс-служба﻿ ОП.

"Это – новый акт агрессии против Украины, требующий немедленной и решительной реакции со стороны международных партнеров, международного сообщества", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал Европу и мир не допустить повторения трагических ошибок, сделанных в Грузии в 2008 году.

"Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины", – добавил президент.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня наша страна "как никогда нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров по оборонной способности", а также в экономической поддержке и экономической стабильности.

Президент также выразил благодарность Алару Карису, впервые посещающему Украину как Президент Эстонии, что особенно важно "в условиях критической эскалации ситуации безопасности вокруг Украины" .

"Это очень важный сигнал для нас, Украины, нашего общества, большая поддержка. Я вам очень благодарен", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил за решение Эстонии передать определенные виды вооружения – в частности, ракеты Javelin и современный военно-полевой госпиталь, что является важным вкладом в повышение оборонных способностей Украины.

Алар Карис со своей стороны отметил, что Эстония остается рядом с Украиной и будет продолжать поддерживать нашу страну всеми возможными способами.

"Россия должна прекратить провокации, прекратить разгорающийся конфликт, который длится уже восемь лет. Москва должна немедленно и безусловно отозвать свои войска на территории Украины. Мы осуждаем все военные и гибридные действия против Украины", – добавил он.

Алар Карис также выразил соболезнования в связи с утратой человеческих жизней в этом конфликте.

Как отметил Президент Эстонии, несмотря на все дипломатические усилия, продолжается концентрация российских войск вокруг Украины, в том числе и на территории Беларуси.

По его словам, западные лидеры должны защитить общие ценности и демократию, среди прочего путем применения мощного пакета санкций, ведь угроза Украине – это угроза безопасности Европы.

Также он выступил за то, чтобы двери Евросоюза и НАТО были открыты для Украины.