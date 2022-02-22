Nissan показал кемпер для путешественников

Японская компания Nissan в кооперации с немецким производителем домов на колесах и жилых автоприцепов представила кемпер на базе фургона Primastar. Новинка может перевозить до шести человек, имеет четыре спальных места и все необходимое для путешественников, сообщает Обозреватель.

Выбор партнера не случаен, ведь компания Dethleffs является одним из старейших в Европе производителей подобной техники.

Кемпер на базе фургона Nissan Primastar. Источник: Nissan

Основой для создания модели послужил фургон Nissan Primastar в комплектации Tekna. Покупатели смогут выбирать вариант с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 или 170 сил. В паре с ним будет работать 6-ступенчатые автоматическая или механическая трансмиссия.

Cалон Nissan Primastar. Источник: Nissan

Автомобиль оснащен полным набором электронных помощников водителя, включая круиз-контроль с ограничителем скорости и систему контроля за "слепыми" зонами. Развлекать путешественников будет мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и цифровым радио

В салоне есть 6 раздельных кресел, 4 из которых можно перемещать или полностью демонтировать при необходимости. Источник: Nissan

В салоне есть шесть раздельных кресел, четыре из которых можно перемещать или полностью демонтировать при необходимости. Кресла водителя и переднего пассажира вращаются на 180 градусов и вместе с раскладным столом образуют обеденную зону.

Кемпер оборудован газовой плитой с двумя конфорками, холодильником на 36 л, раковиной, а также отделениями для продуктов и столовой утвари. Источник: Nissan

Также кемпер оборудован газовой плитой с двумя конфорками, холодильником на 36 литров, раковиной, а также многочисленными отделениями для продуктов и столовой утвари. Предусмотрены отдельные места для хранения одежды снаряжение и спортинвентаря.

Для отдыха предусмотрены четыре спальных места – два в нижней части салона... Источник: Nissan

Для отдыха предусмотрены четыре спальных места – два в нижней и два – в верхней части салона под крышей-палаткой. Кроме того, автомобиль оснащен большим боковым тентом.

...и два – в верхней. Источник: Nissan

В продажу Primastar Seaside by Dethleffs поступит летом нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.