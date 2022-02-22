Путин готовит полномасштабное вторжение в Украину – Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение о планах президента РФ Владимира Путина в отношении Украины – он хочет ее разрушить. Об этом, ссылаясь на выступление Джонсона в парламенте Британии, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
По его словам, ввод сил РФ на территорию "ЛДНР" равен новому вторжению.
"Путин создает основания для полномасштабного вторжения. Как в 2022 году лидер государства может создать такой замысел и разрушить мирное соседнее государство? Именно это и делает Путин", – заявил он.