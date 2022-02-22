Путин готовит полномасштабное вторжение в Украину – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение о планах президента РФ Владимира Путина в отношении Украины – он хочет ее разрушить.﻿ Об этом, ссылаясь на выступление Джонсона в парламенте Британии, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, ввод сил РФ на территорию "ЛДНР" равен новому вторжению.