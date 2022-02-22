Высший совет правосудия прекратил работу

Высший совет правосудия (ВСП) принял заявления об отставке десяти членов ВПС, таким образом, Совет прекращает свои полномочия, сообщает Интерфакс-Украина.

"10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Позиция членов ВСП о том, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы" , - говорится в сообщении ВСП.

В ВСП напоминают, что 8 февраля 2022 года Этический совет начал процедуры оценки одновременно всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда. Таким образом, по мнению ВСП, возможность дальнейшего бесперебойного функционирования органа ставилась "в прямую зависимость от решений и действий Этического совета".

"Дальнейшее функционирование ВСП в рамках такой зависимости нарушает гарантии деятельности ее членов, что недопустимо. Приведенные обстоятельства побудили к досрочному сложению полномочий большинством членов Совета правосудия. Решениями Высшего совета правосудия заявления десяти членов Совета об увольнении по собственному желанию удовлетворены" , - информируют в Совете.

До принятия отставки десяти членов ВСП насчитывал 15 членов (6 вакантных должностей не были заполнены), таким образом сейчас их осталось пятеро, ВСП является неполномочным.