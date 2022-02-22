Дождь и плюсовая температура: погода 23 февраля

Завтра в некоторых регионах страны будет дождь, а на западе синоптики обещают мокрый снег. Днем температура воздуха будет держаться выше нуля.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

В среду, 23 февраля, в западных, северных и частично центральных областях днем ожидается от +3°С до +7°С, в восточных и некоторых центральных – от +7°С до +9°С, а на юге потеплеет до +10°С. Ночью на западе и местами на севере температура опустится ниже нуля. Так, в этих регионах столбики термометров покажут от -1°С до +1°С, а в Ровенской, Волынской и Закарпатской областях возможен мороз до -3°С. На остальной территории ночью будет плюсовая температура. На востоке и юге (кроме Николаевской области) обещают от +2°С до +5°С, в центральной части Украины – от 0 до +3°С.

В юго-восточных и восточных регионах ожидается дождь, на западе синоптики прогнозируют мокрый снег, в других областях без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Также на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области объявлена значительная снеголавинная опасность.

В столице Украины, Киеве, 23 февраля термометры покажут от +4°С до +6°С днем и от -1°С до +1°С ночью, ветер 5-10 м/с, в течение суток облачно с прояснениями, без осадков.