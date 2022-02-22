SpaceX вывела на орбиту еще спутники Starlink
Компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, запустила в космос еще 46 спутников Starlink. Это уже был седьмой запуск ракеты Falcon 9 в этом году, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Запуск ракеты произошел с космического центра NASA имени Кеннеди на побережье Флориды. Уже после 20 минут с начала операции - спутники были выведены на запланированную орбиту.
Стоит добавить, что в 2022 году, это был седьмой запуск Falcon 9, среди которых:
- четыре миссии запуска спутников Starlink;
- миссия с итальянским спутником CSG-2;
- миссия Transporter-3;
- миссия с грузом Национального управления военно-космической разведки США.