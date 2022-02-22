SpaceX вывела на орбиту еще спутники Starlink

Компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, запустила в космос еще 46 спутников Starlink. Это уже был седьмой запуск ракеты Falcon 9 в этом году, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Запуск ракеты произошел с космического центра NASA имени Кеннеди на побережье Флориды. Уже после 20 минут с начала операции - спутники были выведены на запланированную орбиту.

Стоит добавить, что в 2022 году, это был седьмой запуск Falcon 9, среди которых:

  • четыре миссии запуска спутников Starlink;
  • миссия с итальянским спутником CSG-2;
  • миссия Transporter-3;
  • миссия с грузом Национального управления военно-космической разведки США.
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