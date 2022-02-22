Ледники Гренландии исчезают быстрее, чем считалось раньше
Кембриджский университет подвел итоги семилетнего исследования ледяного щита Гренландии. Оказалось, что все даже хуже, чем считалось раньше, сообщает 24 Канал.
Выяснилось, что второй по величине покров из замерзшей воды в мире тает не сверху вниз, а наоборот. И делает это гораздо быстрее, чем показывали предварительные данные. Эти выводы могут вынудить ученых пересмотреть прогнозы по темпам поднятия уровня океана.
Что происходит в Гренландии
- Группа ученых изучала озера, спрятанные во льдах Гренландии.
- Они образуются каждое лето, когда ледяной щит нагревается.
- Вода с верхней кромки щита стекает вниз через трещины и падает на поверхность озер с высоты около километра.
"Тепло, выделяемое падающей водой, вызывает таяние льда снизу вверх. Скорость таяния, о которой мы сообщаем, абсолютно беспрецедентна", – говорит Пол Кристоферсен, профессор Кембриджского университета, руководитель исследования.
Исследователи выяснили, что в процессах принимают участие огромные объемы воды – около 82 миллионов кубометров ежедневно в течение лета 2014 года.
- Из-за такого количества энергии температура воды в подледных озерах достигает +0,88 градуса Цельсия.
- И это очень много, учитывая, что температура плавления льда достигает –0,40 градусов.
Ученые говорят, что сделанные с учетом измерений в 2014 году выводы о происходящих под льдом процессах уже сейчас могут измениться из-за того, что процесс нагрева планеты ускоряется.