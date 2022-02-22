Лучшие идеи в планировки кухни 2022

Дизайн кухни в 2022 году стал более интересным, красочным и захватывающим. Современным дизайнерам приходиться импровизировать, комбинировать, сочетать материалы и оттенки, находить все больше новых способов, чтобы удивить, сообщает Remontbp.

В современных планировках дизайнеры предлагают сделать помещение максимально просторным, но при этом достаточно эргономичным и функциональным.

В планировке кухни извлекайте выгоду из каждого квадратного метра жилища.

Компактность в 2022 году играет важную роль в дизайне современных кухонь.

Многие дизайнеры предпочитают использовать темные тона в отделке кухонь. Модная тенденция появилась в результате перехода к двухцветным кухням.

Темные оттенки стеновых панелей компенсируют более светлой мебелью или яркими цветами. Такая цветовая гамма в интерьере подходит для комнат разных размеров, а также создаст атмосферу роскоши и изысканности.

Модными яркими цветами в дизайне кухни стали красный, оранжевый, сиреневый и зеленый.

Трендом этого сезона стал интерьер кухни из натурального мрамора и текстурированной древесины – это придаст вашей комнате домашнего тепла, уюта.