Fisker открыл заказы на электромобили, разработанные Foxconn

Американский автопроизводитель будет выпускать на своих мощностях в Огайо электромобили для компании из Тайваня, которая сама является производителем электроники для Apple, сообщает 24 Канал.

Fisker начал принимать бронирование на свою вторую полностью электрическую модель – загадочный автомобиль, известный под кодовым названием Project PEAR. Пятиместный автомобиль, разработанный совместно с тайваньским гигантом Foxconn, будет производиться в США начиная с 2024 года.

PEAR означает Personal Electric Automotive Revolution – то есть Революционный персональный электромобиль. Fisker опубликовал эскиз автомобиля, хотя подчеркнул, что хочет держать полные детали, связанные со стилем, в секрете к официальному дебюту. Объявлен стартовый ценник от 29 900 долларов США.

Электрокар проекта PEAR будет выделяться "интуитивно понятными элементами управления, спортивным управлением, умным размещением поклажи и первоклассным решениям в отрасли", но автопроизводитель не предоставил конкретных деталей. Участие Foxconn должно облегчить задачу запуска PEAR в производство, поскольку компания имеет в этом опыт, выпуская iPhone для Apple в Китае. Автомобиль будет построен на новой платформе под названием FP28, разработанной обеими компаниями.

Fisker принимает депозиты по предварительным заказам в размере 250 долларов, а стоимость второго бронирования снизится до 100 долларов США. Электрокары обещают начать передавать покупателям в 2024 году, а больше деталей о новинке раскрыть в ближайшие месяцы. Впрочем, для электромобилей, как и для отрасли в целом, задержки стали типичными. Так, производство электрического кроссовера Fisker Ocean еще не началось, хотя должно было стартовать в конце 2021 года. А о седане Emotion, представленном на CES в 2018 году и запланированном на продажу в 2019 году, все еще не вышло. Fisker и Foxconn планируют производить около 250 000 единиц машин проекта PEAR в год.