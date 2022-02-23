Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2

Компания Sony раскрыла внешний вид будущего шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Его выполнили в кругообразном дизайне, при этом сохранили нотки внешности остальных устройств семейства, сообщает РБК-Украина.

В компании отметили, что сразу продумывали, как будет выглядеть их VR-шлем еще при разработке PS5. Внешний вид PlayStation VR2 имеет сходство с геймпадом DualSense и гарнитурой Pulse 3D.

38_1.png
Фото: Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

262_3.jpg
Фото: Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

Sony добавила, что будущее устройство специально было спроектировано для гарантирования всех удобств. Речь идет о его весе, в том числе и креплении на голову. Также появилась возможность отдельно настроить расстояние линз.

Среди остальных, уже известных, особенностей шлема можно отметить:

  • поддержку 4К с HDR;
  • OLED-матрицу;
  • датчики отслеживания глаз;
  • обратную отдачу в духе вибрации на DualSense;
  • подключение к консоли через один USB-C кабель.
Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2
Фото: Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2 (blog.playstation.com)
Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics