Компания Sony раскрыла внешний вид будущего шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Его выполнили в кругообразном дизайне, при этом сохранили нотки внешности остальных устройств семейства, сообщает РБК-Украина.

В компании отметили, что сразу продумывали, как будет выглядеть их VR-шлем еще при разработке PS5. Внешний вид PlayStation VR2 имеет сходство с геймпадом DualSense и гарнитурой Pulse 3D.

Фото: Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

Фото: Sony раскрыла дизайн и особенности шлема PlayStation VR2 (blog.playstation.com)

Sony добавила, что будущее устройство специально было спроектировано для гарантирования всех удобств. Речь идет о его весе, в том числе и креплении на голову. Также появилась возможность отдельно настроить расстояние линз.

Среди остальных, уже известных, особенностей шлема можно отметить:

поддержку 4К с HDR;

OLED-матрицу;

датчики отслеживания глаз;

обратную отдачу в духе вибрации на DualSense;

подключение к консоли через один USB-C кабель.