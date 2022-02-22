Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время которого, в частности, поднимался вопрос признания Россией так называемых "ЛДНР", сообщает РБК-Украина.

"Провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ" , - заявил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Эрдогана за поддержку инициативы по проведению саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии.