США отреагировали на решение ФРГ по "Северному потоку 2"

США отреагировали на решение ФРГ по "Северному потоку 2"

США приветствуют решение властей ФРГ приостановить сертификацию газопровода "Северный поток 2" на фоне признания Россией так называемых "Л/ДНР"

"Президент США дал ясно понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией и добиваться, чтобы реализация "Северного потока 2" не продвигалась вперед", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы проводили тесные консультации с Германией всю ночь, мы приветствуем их заявления", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США примут решение о своих собственных мерах позже во вторник.

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