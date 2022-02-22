США отреагировали на решение ФРГ по "Северному потоку 2"

США приветствуют решение властей ФРГ приостановить сертификацию газопровода "Северный поток 2" на фоне признания Россией так называемых "Л/ДНР"

"Президент США дал ясно понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией и добиваться, чтобы реализация "Северного потока 2" не продвигалась вперед", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы проводили тесные консультации с Германией всю ночь, мы приветствуем их заявления", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США примут решение о своих собственных мерах позже во вторник.