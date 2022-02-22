ГЭС готовы работать изолированно — "Укргидроэнерго"

Украинские гидроэлектростанции технически готовы работать в изолированном режиме, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что с 24 по 26 февраля 2022 планируется проведение испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме. Испытания являются важным этапом подготовки к дальнейшей интеграции энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E.

"На ГЭС компании возложены задачи по первичной регулировке частоты в энергосистеме, имитации аварийных отключений оборудования, как из генераторного так и с насосного режимов, автоматического и ручного вторичного восстановления частоты, а также покрытие базового графика нагрузки работы энергосистемы" , — говорится в сообщении.

Также гидроэлектростанции будут задействованы в работе на балансирующем рынке электрической энергии.