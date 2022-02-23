Испанская Cupra анонсировала два новых электромобиля

По случаю своей четвертой годовщины, испанская компания Cupra, входящая в состав концерна Volkswagen, провела онлайн-презентацию. В рамках мероприятия были обнародованы планы на 2022 год, а также анонсировано создание двух новых электромобилей, сообщает Обозреватель.

Компания Cupra отметила свою четвертую годовщину и поделилась планами на 2022 год, получившими название "Cupra x 2". Автопроизводитель представит две новые модели, а также намерен удвоить свои продажи и расширить глобальную дилерскую сеть. Cupra также анонсировала пространство "Metahype" в метавселенной и новый гоночный опыт "Cupra2", сочетающий реальный и виртуальный миры.

Компания Cupra отметила свою четвертую годовщину и поделилась планами на 2022 год. Источник: Cupra

Cupra также анонсировала пространство "Metahype" в метавселенной и новый гоночный опыт "Cupra2", сочетающий реальный и виртуальный миры. Источник: Cupra

Начиная с новых моделей, в 2024 году появится полностью электрический кроссовер Cupra Tavascan, а в 2025 году за ним последует серийная версия концепции UrbanRebel. Ожидается, что обе они будут основаны на разных версиях платформы MEB, а Tavascan будет родным братом VW ID.4, а UrbanRebel тесно связан с грядущим VW ID.2. Они присоединятся к новой Cupra Born в линейке электромобилей автопроизводителя, а также к существующим Leon, Ateca и Formentor с двигателями внутреннего сгорания.

В этом году Cupra отметила свою 4-ю годовщину. Источник: Cupra

Для справки, в 2021 году Cupra продала 79 300 единиц, что на 189% больше, чем в 2020 году. Уэйн Гриффитс, генеральный директор Cupra, сказал:

"Четыре года назад многие люди сомневались в нас, но мы никогда не сомневались в себе. В этом году мы еще раз докажем, что ничто не может сдержать наш неудержимый порыв".