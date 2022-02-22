Спецназ США покинул Украину
Отряды сил спецназначения США покинули Украину. Об этом, ссылаясь на американскую журналистку Наташу Бертран, сообщает Лента.Ру.
Как рассказал журналистке CNN представитель европейского командования США капитан Билл Спикс, американские спецназовцы вылетели из Львова. Других подробностей он не привел.
В то же время, другой источник CNN сообщил, что последней миссией сил спецназначения США в Украине было сопровождение сотрудников американского посольства в Польшу прошедшей ночью.