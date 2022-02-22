Спецназ США покинул Украину

Отряды сил спецназначения США покинули Украину. Об этом, ссылаясь на американскую журналистку Наташу Бертран, сообщает Лента.Ру.

Как рассказал журналистке CNN представитель европейского командования США капитан Билл Спикс, американские спецназовцы вылетели из Львова. Других подробностей он не привел.

New: US Special Forces have left Ukraine from Lviv, according to US European Command spokesman Capt Bill Speaks.



A source familiar with their movements tells @MarquardtA that their last mission was to escort the US embassy personnel to Poland last night. — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 22, 2022

В то же время, другой источник CNN сообщил, что последней миссией сил спецназначения США в Украине было сопровождение сотрудников американского посольства в Польшу прошедшей ночью.