Windows 11 начнет предупреждать, если ПК не соответствует требованиям ОС

Microsoft начала тестировать новый способ оповестить юзеров Windows 11 о том, что они установили операционную систему на устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям, сообщает УНИАН.

Предупреждение "системные требования не выполнены" появляется прямо на обоях – похожее видят те, кто пользуется пиратской версией операционки. Еще его можно увидеть в настройках системы. Пока такие нововведения были замечены только в тестовой сборке Windows 11.

Напомним, что минимальные требования Windows 11 вызвали шквал критики после анонса, поскольку официально она поддерживает только Intel 8-го поколения и AMD Zen 2 или более новые версии. Впрочем, есть способы обойти эти ограничения – об одном из них рассказала даже сама Microsoft.

Источник изображения: The Verge

Накануне Microsoft выкатила первое крупное обновление для Windows 11. В нем исправили некоторые неполадки, обновили штатные приложения и наконец ввели поддержку Android-приложений. К слову, для их запуска нужен ПК с SSD-накопителем и 16 ГБ оперативной памяти.

Владельцам старых ноутбуков и ПК рекомендуется обратить внимание на Chrome OS Flex – новую операционную систему от Google. Она доступна всем желающим на Windows-ПК и Макбуках, а ее установка занимает "считанные минуты"