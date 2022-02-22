Посольство США напомнило, как Россия "создавала" Украину

Посольство США в Украине опубликовало сравнительную таблицу Киева и Москвы в историческом контексте, сообщает Деловая столица.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице американского посольства в Twitter.

Из сравнительной таблицы наглядно видно, что пока Киев уже был развитым и крупным городом, колыбелью цивилизации, на месте современной Москвы были леса, болота и квакали лягушки.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что Украину создали Российская империя и большевики, но после развала СССР в Украине не сложилась государственность.