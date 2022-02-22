Гороскоп на 23 февраля: Водолеи почувствуют апатию, а Девы насладятся днем сполна

Астрологи составили гороскоп на 23 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака. Они рекомендуют не мыслить стереотипами и проявлять больше творчества, сообщает УНИАН.

Овен

Если кто-то перейдет Овну дорогу, то очень об этом пожалеет. Завтра их агрессия будет на пике.

Телец

День пройдет удачно для Тельца, если он проведет его в кровати за просмотром сериалов.

Близнецы

Благодаря сообразительности и творческому подходу вам удастся решить любой вопрос.

Рак

Ваш день пройдет без особых потрясений, если вы будете мыслить более позитивно.

Лев

У Львов, как и у Тельцов будет одно желание - провести весь день дома, вкусно кушать и смотреть любимые передачи.

Дева

Завтра вы сможете совместить приятное с полезным. Этим днем вы будете очень довольны.

Весы

Активный отдых завтра совсем не будет привлекать Весов. В принципе активничать вы сможете и в другие дни.

Скорпион

Вам удастся найти единомышленников, с которыми вы сможете создать новый крутой проект.

Стрелец

Вам с легкостью будут удаваться творческие дела. Подумайте, что бы это могло быть.

Козерог

Вас часто посещают гениальные мысли. Пришло время начать их реализовывать.

Водолей

Весь день Водолей может чувствовать апатию. Ему сложно будет организовать себя и что-то сделать.

Рыбы

Если хотите провести день хорошо, займитесь тем, что больше всего любите.