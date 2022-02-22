Глава Луганской ОГА назвал условие эвакуации жителей Счастья

Жителей Счастья эвакуируют, если продолжится обстрел города. Местные власти определили места для эвакуации﻿. Об этом рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook, сообщает УНИАН.

"Прямо сейчас обстреливают окрестности Счастья, мы постоянно на связи с руководителем военно-гражданской администрации" , - заявил Гайдай.

По его словам, если ситуация не улучшится, то жителей придется эвакуировать.

"Если не уменьшатся обстрелы за сегодня, будем принимать решение об эвакуации. Места уже определены, мы понимаем, куда везти людей" , - подытожил чиновник

У Щасті горить Луганська ТЕС. Пожежу наразі неможливо загасити, зі слів голови Луганської облдержадміністрації Гайдая.



Він додав, що якщо російські військові не припинять обстріли, ухвалять рішення про евакуацію pic.twitter.com/hljHw2N2mb — НВ (@tweetsNV) February 22, 2022

При этом он указал, что жилые дома обстреливают из стрелкового оружия и минометов

Кроме того, журналисты публикуют видео обстрела города. В ролике хорошо слышно взрывы снаряды.