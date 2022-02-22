Саакашвили требует от грузинских властей лечения заграницей

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили выдвигает новое требование властям - направить его на лечение в другую страну, в противном случае грозится не прекращать объявленную голодовку, сообщает Интерфакс-Украина.

"Михеилу Саакашвили необходимо, и он требует лечения заграницей. Ему необходима срочная медицинская помощь, которую невозможно оказать в пенитенциарной системе", - заявила депутат парламента, одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе.

Накануне на судебном процессе Саакашвили заявил, что украинский МИД потребовал его перевода на Украину с целью лечения.

"Сообщаю для тех, кто говорит, что Украина не требует перевода Саакашвили (...) Украинский МИД от имени руководства потребовал мой перевод с целью лечения на Украине", - заявил Саакашвили.

Представитель правящей партии "Грузинская мечта", вице-спикер парламента Гиоргий Вольский заявил журналистам, что очередная голодовка Саакашвили " садится в стратегию его партии "Единое национальное движение" - в сегодняшней ситуации вокруг Украины нанести наибольший вред Грузии, обратить на нее негативное внимание мирового сообщества ".

"Здоровью и тем более жизни Саакашвили в заключении ничего не угрожает", - сказал Вольский.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.