Свадебные тренды 2022: как стильно одеться жениху

Пора наконец-то разрушать стереотип о том, что свадьба – праздник для невесты. Это также важный день для жениха, сообщает 24 Канал.


Стиль жениха в 2022 году – это об изысканности и легкости. Сегодня мужская мода в целом разрушает стандартные рамки и смело подходит к надлежащей презентации мужской визитной карточки – костюма. Учитывая, что свадьба – это праздник двоих, то, очевидно, жених не должен теряться в тени своей избранницы.

Лучшие мужские образы для свадьбы в 2022 году

Смокинг для смелых

Праздничным концептом мужского образа №1 станет смокинг в интересных исполнениях. Для любителей сдержанной или строгой классики точно подойдет черный или коричневый смокинг. Именно эти модели будут элегантно сочетаться с роскошным, как пышным, так и приталенным белым платьем невесты.

  • Звездный пример мужского образа недавно представил Картер Реум, избранник Пэрис Хилтон.
Образ жениха на свадьбе Пэрис Гилтон
Картер Реум на свадьбе с Пэрис Гилтон был в смокинге / Фото с инстаграма Хилтон

Кроме того, придать смокингу еще большее торжества и нотки креативности можно благодаря изысканной цветистости белого, серого и трендового цвета морской волны. Смокинг в таких вариациях – это особое настроение, изображающее неординарный подход к дизайну. Именно такой костюм, благодаря изящным деталям, позволит твоему стилю выделяться.

  • Дополни свой образ со смокингом классической матовой или лаковой обувью из качественной кожи. Именно для такого костюма не забудь специальную рубашку с бабочкой.
Смокинг сделает твой образ максимально торжественным
Фото Andreas Moskin / Instagram

Стиль кэжуал для фанатов экспериментов

Учитывая тенденции 2022 года, следует отдавать предпочтение костюмам именно светлой палитры. Институт цвета Pantone из Нью-Джерси выделил пятнадцать цветов, среди которых наиболее модными стали именно оттенки синего.

Для твоего празднования летом под открытым небом идеальным станет непринужденный голубой двубортный костюм. Благородный цвет передаст романтический настрой и дополнит любой стиль свадьбы. Современный манер двубортного пиджака обязывает только к одному правилу – не одевать галстук, а дополнить такой образ бабочкой.

Стиль кежуал предполагает отказ от галстука
Такой образ предполагает отказ от галстука / Фото Andreas Moskin Instagram

Также уже несколько лет подряд трендовым цветом называют бежевый и все его оттенки. Поэтому бежевый однобортный костюм-двойка станет крутым решением для жениха. Особенностью такой модели является ее долговременная универсальность, ведь стильно экспериментируя, такой образ ты сможешь одеть неоднократно.

Предпочитай трендовый бежевый цвет
Фото Andreas Moskin / Instagram
  • Подобрать обувь для такого образа несложно. Это могут быть как классические оксфорды, так и белые кроссовки.

Кстати, классическая белая рубашка – это не единственный вариант дополнения этого костюма. Ты можешь уверенно одевать стильное поло с коротким рукавом.

Предпочитай удобную обувь.
Фото Andreas Moskin / Instagram

2022 год не имеет стандартов, которые могли бы остановить тебя на пути к созданию стильного образа.

Строгий костюм для любителей классики

Третья стильная подборка – это все же для женихов, которые не любят экспериментировать.

Что может быть более изысканным, чем черный или темно-синий? Это своеобразный идеал образа жениха на свадьбе. Так что если тебе импонирует именно такой стиль, то не стоит отходить от собственных установок. Помни о том, что классика существует вне времени и тоже заслуживает особого места в индустрии свадебной моды.

Предпочитай классический темный костюм
Фото Andreas Moskin Instagram

Для черного или, скажем, темно-синего костюма уместной будет черная или такая же синая бабочка. А завершит образ белый платок-паше. Рекомендуем обращать внимание на оттенок выбранного тобой платка, рубашки и, непосредственно, платья невесты. Вы будете выглядеть гармонично, если все эти элементы будут одного тона.

Для особого акцента в своем образе, белоснежный платок-паше следует сменить на яркий. К примеру, платок может соответствовать одному из цветов стилистики свадьбы. Таким образом образ будет казаться интересным.

Выбери платок, который будет соответствовать стилистике свадьбы
Фото Andreas Moskin / Instagram

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