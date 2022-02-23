Свадебные тренды 2022: как стильно одеться жениху
Пора наконец-то разрушать стереотип о том, что свадьба – праздник для невесты. Это также важный день для жениха, сообщает 24 Канал.
Стиль жениха в 2022 году – это об изысканности и легкости. Сегодня мужская мода в целом разрушает стандартные рамки и смело подходит к надлежащей презентации мужской визитной карточки – костюма. Учитывая, что свадьба – это праздник двоих, то, очевидно, жених не должен теряться в тени своей избранницы.
Лучшие мужские образы для свадьбы в 2022 году
Смокинг для смелых
Праздничным концептом мужского образа №1 станет смокинг в интересных исполнениях. Для любителей сдержанной или строгой классики точно подойдет черный или коричневый смокинг. Именно эти модели будут элегантно сочетаться с роскошным, как пышным, так и приталенным белым платьем невесты.
- Звездный пример мужского образа недавно представил Картер Реум, избранник Пэрис Хилтон.
Кроме того, придать смокингу еще большее торжества и нотки креативности можно благодаря изысканной цветистости белого, серого и трендового цвета морской волны. Смокинг в таких вариациях – это особое настроение, изображающее неординарный подход к дизайну. Именно такой костюм, благодаря изящным деталям, позволит твоему стилю выделяться.
- Дополни свой образ со смокингом классической матовой или лаковой обувью из качественной кожи. Именно для такого костюма не забудь специальную рубашку с бабочкой.
Стиль кэжуал для фанатов экспериментов
Учитывая тенденции 2022 года, следует отдавать предпочтение костюмам именно светлой палитры. Институт цвета Pantone из Нью-Джерси выделил пятнадцать цветов, среди которых наиболее модными стали именно оттенки синего.
Для твоего празднования летом под открытым небом идеальным станет непринужденный голубой двубортный костюм. Благородный цвет передаст романтический настрой и дополнит любой стиль свадьбы. Современный манер двубортного пиджака обязывает только к одному правилу – не одевать галстук, а дополнить такой образ бабочкой.
Также уже несколько лет подряд трендовым цветом называют бежевый и все его оттенки. Поэтому бежевый однобортный костюм-двойка станет крутым решением для жениха. Особенностью такой модели является ее долговременная универсальность, ведь стильно экспериментируя, такой образ ты сможешь одеть неоднократно.
- Подобрать обувь для такого образа несложно. Это могут быть как классические оксфорды, так и белые кроссовки.
Кстати, классическая белая рубашка – это не единственный вариант дополнения этого костюма. Ты можешь уверенно одевать стильное поло с коротким рукавом.
2022 год не имеет стандартов, которые могли бы остановить тебя на пути к созданию стильного образа.
Строгий костюм для любителей классики
Третья стильная подборка – это все же для женихов, которые не любят экспериментировать.
Что может быть более изысканным, чем черный или темно-синий? Это своеобразный идеал образа жениха на свадьбе. Так что если тебе импонирует именно такой стиль, то не стоит отходить от собственных установок. Помни о том, что классика существует вне времени и тоже заслуживает особого места в индустрии свадебной моды.
Для черного или, скажем, темно-синего костюма уместной будет черная или такая же синая бабочка. А завершит образ белый платок-паше. Рекомендуем обращать внимание на оттенок выбранного тобой платка, рубашки и, непосредственно, платья невесты. Вы будете выглядеть гармонично, если все эти элементы будут одного тона.
Для особого акцента в своем образе, белоснежный платок-паше следует сменить на яркий. К примеру, платок может соответствовать одному из цветов стилистики свадьбы. Таким образом образ будет казаться интересным.