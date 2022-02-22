Разрыв дипотношений с Россией: рассматривается два варианта

По словам источников редакции в украинском МИД и офисе президента, на вчерашнем заседании СНБО вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией не обсуждался. В том числе, и по причине отсутствия на заседании главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы: в понедельник он находился в Брюсселе, а оттуда летел в Соединенные Штаты, сообщает Зеркало недели.

Заявление Владимира Зеленского, что Украина рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений с РФ, стало реакцией на заявления представителей оппозиции, критиковавших обращение президента по итогам заседания СНБО за недостаточную жесткость.

Напомним, что в ходе общения с представителями массмедиа по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом, Зеленский сообщил, что получил запрос от МИД Украины относительно вопроса разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

«Я сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос. И не только этот вопрос, но и наши действенные шаги в отношении эскалации со стороны Российской Федерации», – отметил он.

По информации ZN.UA, рассматривается несколько вариантов действий Киева. Первый вариант — разрыв как дипломатических, так и консульских отношений. Второй — разрыв дипотношений при сохранении консульских отношений. Собеседники отмечают, что для Украины наиболее предпочтительным является второй вариант, который позволит украинским консулам в Российской Федерации продолжить осуществлять консульскую защиту украинских граждан, прежде всего, политзаключенных Кремля.