Volkswagen раскрыл новые подробности об электровэне ID.Buzz

Немецкий концерн Volkswagen поделился новыми подробностями о своем электровэне ID.Buzz. Автомобиль будет доступен в грузовом и пассажирском исполнении со стандартной колесной базой, а позже ожидается более крупная модификация, сообщает Обозреватель.

Компания Volkswagen продолжает расширять ассортимент автомобилей на электротяге. На этот раз пришла очередь минивэнов и фургонов, получивших имя ID.Buzz в честь концепта, представленного пять лет назад.

В Европе ID. Buzz отправится на конвейер совсем скоро, а у дилеров новинка ожидается осенью. Автомобиль будет доступен как в грузовом (ID. Buzz Cargo), так и в пассажирском варианте на шасси с колесной базой 2988 мм. В будущем году на рынке США появится удлиненная версия с тремя рядами сидений.

Автомобиль будет доступен как в грузовом (ID. Buzz Cargo), так и в пассажирском варианте. Источник: Volkswagen

При почти идентичной колесной базе, ID. Buzz и ID. Buzz Cargo уступают по длине VW Transporter Т6.1 – 4712 против 4904 мм. Благодаря этому припарковать новинки будет легче. Высота пассажирской модификации – 1937 мм, а фургон получился на 1 мм выше. Для сравнения, у T6.1 высота – 1970 мм. По ширине обе версии ID. Buzz идентичны – 1985 мм без учета зеркал, что на 81 мм больше, чем у T6.1. Для новинок буду предложен широкий ассортимент колесных дисков диаметром от 18 до 21 дюйма. Пятиместный ID. Buzz способен перевозить не менее 1121 л багажа, а максимальный объем багажного отделения версии Cargo – 3,9 м3.

Пятиместный ID. Buzz способен перевозить не менее 1121 л багажа, а максимальный объем багажного отделения версии Cargo – 3,9 м3. Источник: Volkswagen

ID. Buzz использует электрическую платформу MEB концерна VAG, а по своей "начинке" он будет во многом унифицирован с представленными ранее электромобилями ID.3 и ID.4. Обе версии будут использовать расположенный сзади электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.), приводящий в движение задние колеса. Его крутящий момент достигает 310 Нм, которые доступны непосредственно после старта. Питание для мотора будет обеспечивать литий-ионная батарея емкостью 77 кВтч. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 145 км/ч. Данные о дальности станут известны на презентации, которая запланирована на 9 марта.