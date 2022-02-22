Совет Федерации разрешил использование вооруженных сил РФ за пределами страны

Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса, сообщает Интерфакс-Украина.

Голосование по вопросу состоялось на вечерней части заседания верхней палаты РФ в связи с поступлением в СФ обращения президента с просьбой дать согласие на использование ВС РФ за пределами России. Решение было принято единогласно.

Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил на заседании, что это связано с тем, что ситуация в Донбассе обостряется и Россия должна взять жителей под свою защиту.

Ранее, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Стороны подписали договор о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.