Сто военных самолетах НАТО в состоянии готовности - Столтенберг

Страны НАТО готовы к применению более 100 военных самолетов на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает Лента.Ру.

По его мнению, Москва продолжает «планировать вторжение на Украину», страны альянса наблюдают видят провокации в Донбассе.