Новым главой НКРЭКУ избран экс-глава "Укрэнерго"

Члены Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избрали новым ее главой экс-руководителя госпредприятия "НЭК "Укрэнерго" Константина Ущаповского, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение регулятор принял на закрытом заседании во вторник вечером.

Решение об утверждении кандидатуры Ущаповского членом НКРЭКУ по итогам конкурса на эту должность, завершившегося в октябре 2020 года, правительство приняло на заседании 29 декабря 2021 года, а 31 декабря он вступил в должность.

Согласно информации на сайте регулятора, по своим функциональным обязанностям Ущаповский обеспечивает деятельность НКРЭКУ по формированию и обеспечению реализации единой государственной правовой политики на рынке природного газа, нефти и нефтепродуктов.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседании 22 февраля заявил об уходе с должности, но остался членом энергорегулятора. После этого комиссия избрала нового главу.

Свое решение Тарасюк не объяснил, но источники интернет-портала "Энергореформа" в правительстве и на рынке утверждали, что инициатива сменить главу энергорегулятора принадлежит министру энергетики Герману Галущенко. Учитывая, что процедура досрочного завершения полномочий в законе об НКРЭКУ прописана нечетко, единственным не вызывающем сомнений путем, по мнению экспертов, является добровольное заявление о сложении полномочий. На рынке отмечалось, что министр и глава энергорегулятора имели "разные взгляды на регулирование рынка", в частности относительно высоких уровней прайс-кэпов, ограничению деятельности трейдеров, запрета импорта э/э решением комиссии, на чем настаивал министр.