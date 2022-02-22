Путин заявил, что "ЛДНР" существует в админграницах двух областей (Обновлено)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, признав ОРДЛО, он признал и границы территорий, закрепленные в "конституциях республик", то есть всю Луганскую и всю Донецкую области, сообщает Украинская правда.

"Мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию, а в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины".

По словам Путина, он понимает, что это "спорный вопрос", и он надеется на его решение в ходе переговоров между Украиной и "руководством республик".

Он добавил, что на данный момент это невозможно, потому что на Донбассе ведутся бои, однако он надеется, что такие переговоры состоятся в будущем.

Путин заявил, что после признания "ЛНР-ДНР" Минские соглашения переслали существовать

"Теперь Минские соглашения… их не существует. Че же их выполнять, если мы признали независимость этих образований".

Путин заявляет, что Россия будет исполнять взятые на себя обязательства по военной помощи т. н. "ДНР" и "ЛНР".

"Поскольку там идет конфликт, мы этим решением явно даем понять, что мы, в случае необходимости, намерены исполнять взятые на себя обязательства, будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь ", - заявил Путин во вторник журналистам.

Он также заявил, что российские войска необязательно войдут в "ДНР" и "ЛНР" в ближайшее время, а вопрос о действиях вооруженных сил на их территориях связал с тем, как сложится ситуация "на земле".

"Во-первых, я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойду после нашей с вами встречи здесь. Первое. Второе: предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, что называется, на земле", - сказал Путин журналистам во вторник, отвечая на вопрос до каких границ дойдут российские войска.

Путин утверждает, что признание т.н. "ДНР" и "ЛНР" Россией продиктовано тем, что Киев заявил о нежелании выполнять минские договоренности

"С Минского комплекса мер по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, так они звучат, мы не просто занимались этим семь или восемь лет, а были авторами документов. И поэтому мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер", - заявил Путин.

По его словам, эти договоренности были реальным движением к урегулированию мирными средствами.

Однако "минские договоренности были убиты задолго до вчерашнего признания" "ДНР/ЛНР", убиты "не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", заявил Путин.