Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от НАТО и разоружиться
Президент России Владимир Путин призвал Украину отказаться от вступления в НАТО. Об этом российский лидер заявил в своем обращении, сообщает Деловая столица.
"Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета", — сказал он.
Стоит отметить, что в 2014 году Украина была нейтральным государством, а внесения изменений в Конституцию о курсе на евроатлантическую интеграцию были приняты только в феврале 2019 года.
"Самый главный пункт — это демилитаризация сегодняшней Украины. Поскольку это единственный контролируемый фактор, за которым можно наблюдать и контролировать", — сказал Путин.