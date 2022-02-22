Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от НАТО и разоружиться

Президент России Владимир Путин призвал Украину отказаться от вступления в НАТО﻿. Об этом российский лидер заявил в своем обращении, сообщает Деловая столица.

"Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета" , — сказал он.

Стоит отметить, что в 2014 году Украина была нейтральным государством, а внесения изменений в Конституцию о курсе на евроатлантическую интеграцию были приняты только в феврале 2019 года.