Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от НАТО и разоружиться

Путин призвал Украину самостоятельно отказаться от НАТО и разоружиться

Президент России Владимир Путин призвал Украину отказаться от вступления в НАТО﻿. Об этом российский лидер заявил в своем обращении, сообщает Деловая столица.

"Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета", — сказал он.

Стоит отметить, что в 2014 году Украина была нейтральным государством, а внесения изменений в Конституцию о курсе на евроатлантическую интеграцию были приняты только в феврале 2019 года.

"Самый главный пункт — это демилитаризация сегодняшней Украины. Поскольку это единственный контролируемый фактор, за которым можно наблюдать и контролировать", — сказал Путин.

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