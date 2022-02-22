В Эстонии решили полностью отключить российские телеканалы

Две крупные эстонские телекоммуникационные компании Telia и Elisa решили разорвать контракт с фирмой Nord Print. Этой компании принадлежат права на трансляцию на территории Эстонии российских пропагандистских каналов НТВ, Рен-ТВ, PBK Eesti и других, сообщает Обозреватель.

Всего Nord Print имеет права на трансляцию 26 телеканалов в стране. Полное прекращение показа российских каналов должно состоятся до 25 апреля.

Речь идет про каналы: PBK Eesti, REN TV Estonia, NTV Mir Estonia, Dom Kino Baltic, Карусель, Музыка Первого, Время: далекое и близкое, Телекафе, Бобер, Дом кино Премиум HD, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, О!, Поехали!, КиноМикс, Наше Новое Кино, Родное Кино, Индийское Кино, КиноКомедия, КиноСерия, КВН ТВ, М-1 Глобал, Кухня ТВ, Бокс ТВ Плюс, HD Life.

Официальной причиной прекращения сотрудничества в компаниях назвали "недавно выявленные обстоятельства, согласно которым история Nord Print не соответствует стандартам ответственного ведения бизнеса".

При этом там отметили, что не хотят выступать в роли цензора и комментировать содержание программ на этих каналах.

"Мы придерживаемся мнения, что содержание телеканалов, вещающих в Эстонии, может оценивать только государство с учетом принципов свободы СМИ. Телекомпании не могут выступать в качестве цензоров содержания телеканалов" , – цитирует издание заявление компаний.

В ближайшие недели Telia и Elisa лично проинформируют всех клиентов своих телевизионных услуг о грядущих изменениях. Telia объявила, что в настоящее время ищет замену каналам.

Напомним: 15 февраля стало известно, что в парламент Эстонии внесли законопроект о запрете вещания российских телеканалов. Его автором стал Хелира-Валдора Сеэдера, глава оппозиционной правой партии "Отечество" (Isamaa). Документ предлагает правительству республики разработать меры по "предотвращению враждебной пропаганды в Эстонии".