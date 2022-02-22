Для "урегулирования ситуации" Украина должна отказаться от Крыма - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что ситуация в Украине будет считаться урегулированной после признания присоединения Крыма, к России, сообщает Интерфакс-Украина.

"По-моему, публично это не звучало, но я скажу. Вопрос звучит так - что же с обеих сторон или со стороны Киева - должно произойти, чтобы, по нашему мнению, ситуация считалась урегулированной в долгосрочной исторический перспективе и чтобы мы могли жить спокойно, и чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных. Я вам эту страшную тайну раскрою - в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем, - это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму.(…) Они пришли добровольно и приняли свое решение - воссоединиться с Россией ", - заявил Путина журналистам во вторник.

По словам Путина, РФ обсуждала " эти вопросы в ходе многочасовых переговоров и встреч с нашими европейскими партнерами ".