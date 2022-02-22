Украина попросила у Британии дополнительное вооружение

Украина во вторник, 22 февраля, попросила Великобританию предоставить дополнительное оборонное вооружение, сообщает Деловая столица.

"Сегодня утром я направил письмо в адрес министра иностранных дел Великобритании с просьбой о предоставлении дополнительного оборонного вооружения Украине. С такой же просьбой сегодня я буду обращаться к своим собеседникам в Соединенных Штатах. Поскольку Украина пока не является членом ни одного объединения коллективной безопасности и, по сути, к сожалению, у нашего государства нет гарантий безопасности, то лучшей нашей гарантией будет дипломатия и армия" , — сказал Кулеба 22 февраля во время брифинга в Вашингтоне.

Он заверил, что Украина мобилизует весь мир, чтобы получить все необходимое для укрепления ее обороноспособности.