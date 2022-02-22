РФ провоцирует бунты в украинских тюрьмах - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська перешел на тюремный жаргон и заявил, что Россия через связи в преступном мире пытается поднять мятежи в украинских тюрьмах.﻿ Об этом он рассказал на своей Facebook-странице, опубликовав видеообращение, сообщает УНИАН.

"По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не выходит. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем. Все будет ок" , – написал он.

На видео же он обратился к заключенным в своеобразной манере:

"Вечер в хату" людям, которые заехали и "мотают" сроки в наших тюрьмах. О "прогоне" от воров из "Раши" знаю, слышал. Просят "поднять шум" и творить беспорядок в тюрьмах и на свободе. Но ведь "в нашей хате" свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому: тихо, ша! Без кипиша".