ЕС имеет дополнительные санкции "в резерве", если РФ "пойдет дальше"

ЕС располагает дополнительными санкциями, и будет о них договариваться, если Россия решит пойти еще дальше в своем вторжении в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава Жан-Ив Ле Дриан, МИД председательствующей в Совете ЕС Франции.

"Мы видим твердое единство перед лицом этого неприемлемого нарушения международного права. Мы увидели волю действовать быстро" , - отметил Ле Дриан, комментируя заседание глав МИД стран ЕС.

По его словам, ЕС постоянно оставлял открытой дверь к дипломатическому решению, но "вся эта дипломатическая работа ни к чему не привела".

"И мы видим ситуацию, в которой президент Путин практически отрицает существование Украины, ее претензии на суверенитет" – сказал министр.

"Поэтому мы увидели жесткую волю и солидарность государств членов, общее видение того, куда мы хотим идти. Однако у нас есть санкции, о которых мы еще будем договариваться, санкции в резерве, если Россия решит пойти дальше" , - сказал Ле Дриан.

Как добавил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС не хочет применять весь арсенал наказаний одномоментно.