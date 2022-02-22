Состоялась встреча президента с главами фракций

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций и представителями силовых структур, сообщает Интерфакс-Украина.

Обсуждали ﻿﻿возможность введения чрезвычайного положения в некоторых областях, но не военного. Об этом рассказал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Этот вопрос не обсуждался (о введении военного положения в Донецкой и Луганской областей - ИФ). Обсуждалась ситуация чрезвычайного положения в некоторых областях, но не военного", - сказал парламентарий после встречи президента с главами фракций во вторник вечером.

По словам нардепа, участие в этом встрече также принимали глава Офиса президента Андрей Ермак и руководители силовых структур.

"Вопрос безопасности - главный вопрос, который стоял на повестке дня. Представили силовых структур предоставили информацию о реальном состоянии дел, которое сегодня имеется на границах и на востоке страны", - добавил Бойко.

По словам нардепа, не обсуждался и вопрос разрыва дипломатических отношений с РФ.

"Нет это не обсуждалось", - сказал Бойко на вопрос журналистов.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия также прокомментировал итог встречи президента с лидерами фракций и групп Рады.

По словам Арахамии, лидеры фракций договорились о создании так называемой «оборонной коалиции».

«У каждого есть споры, сейчас мы все споры по разным вопросам откладываний в сторону», - заявил Арахамия.

Он также добавил, что на заседании обсуждался вопрос о введении военного положения.

«Руководители силовых структур нам заявили, что нужно быть готовыми, но пока военное положение вводить не нужно до тех пор пока не начнётся открытая агрессия. Вопрос военного и особого положений в приграничных областях обговаривали более детально и возможно на эти решения пойдут, зависит от того как будет развиваться ситуация», - рассказ Арахамия.

Президент Зеленский на встрече с главами фракций и силовиками сказал, что необходимо принимать все законопроекты, которые будут усиливать украинскую армию. Планируется внедрить запись в тероборону через приложение "Дия".

С завтрашнего дня Верховная Рада будет работать в усиленном режиме и самого утра будет голосовать за санкции против депутатов Госдумы, которые принимали решение о признании "ДНР" и "ЛНР". Также в парламенте будет создан штаб по вопросам обороны.