Россия установила "дипломатические отношения" с "ЛДНР"

Министерство иностранных дел России объявило об установлении "дипломатических отношений" с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками". В российском МИДе заявили о готовности развивать с ними "сотрудничество", пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Отмечается, что сегодня, 22 февраля, между Россией и "ЛДНР" была оформлена договоренность об "установлении дипломатических отношений". В связи с этим глава российского МИД Сергей Лавров направил поздравления "министрам".

"Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с "ДНР" и "ЛНР" , - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед ратифицировали это решение.

Сегодня Путин выступил с ультиматумами в адрес Украины, потребовав отказаться от Крыма и вступления в НАТО.