Кабмин готовит санкции против России за признание "ЛДНР"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовит пакет санкций против России. В частности, за признание так называемых Луганской и Донецкой "народных республик", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Правительство готовит соответствующие предложения в СНБО и Верховная рада завтра будет рассматривать соответствующий пакет (санкций против России, - ред.), - заявил Шмыгаль.

ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР".

Британия также ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.

Президент США Байден объявил о введении нового пакета санкций против РФ.