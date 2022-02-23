Зинченко опубликовал эмоциональный пост в защиту Украины

Украинский футболист Александр Зинченко не остался в стороне от ситуации, которая сложилась в его родной стране. Игрок Манчестер Сити высказался в соцсети, сообщает Сегодня.

Россия признала независимость так называемых "ЛДНР", а затем ввела свои войска на Донбасс. Зинченко занимался в академии Шахтера, поэтому для него этот регион является вторым домом.

"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна.