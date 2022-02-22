Рада рассмотрит санкции против депутатов Госдумы РФ
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент намерен рассмотреть введение санкций на депутатов Государственной Думы России в среду, 23 февраля, сообщает Українські Новини.
"Завтра утром мы будем голосовать за наложение санкций на Государственную Думу", — сказал Арахамия.
Лидер монобольшинства уточнил, что санкции будут применены к депутатам Госдумы РФ, которые принимали решение по признанию этих "республик".
Согласно законодательству Рада имеет право предложить Совету национальной безопасности и обороны предложить список для санкций.
В повестке дня на 23 февраля указан проект постановления о вышеуказанном № 7064 (об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер).