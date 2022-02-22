Рада рассмотрит санкции против депутатов Госдумы РФ

Рада рассмотрит санкции против депутатов Госдумы РФ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент намерен рассмотреть введение санкций на депутатов Государственной Думы России в среду, 23 февраля, сообщает Українські Новини.

"Завтра утром мы будем голосовать за наложение санкций на Государственную Думу", — сказал Арахамия.

Лидер монобольшинства уточнил, что санкции будут применены к депутатам Госдумы РФ, которые принимали решение по признанию этих "республик".

Согласно законодательству Рада имеет право предложить Совету национальной безопасности и обороны предложить список для санкций.

В повестке дня на 23 февраля указан проект постановления о вышеуказанном № 7064 (об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер).

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