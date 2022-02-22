Зеленский издал указ о призыве резервистов (Обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в особый период, сообщает Интерфакс-Украина.
В видеообращении во вторник вечером он заявил, что «речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву».
«Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке», - сказал Зеленский.
По словам президента, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.
Зеленский отметил, что «
на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации; нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск в стране программы «экономического патриотизма».
«Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике», - сказал президент.
По его словам,
«сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями. Отбросить свои амбиции ради нашей Украины».
«Перед записью этого видео я встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна оборонная коалиция. Единство, быстрое и важное решение для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого», - заявил он.
Завтра, по его словам, у него будет встреча с ТОП-50 крупного бизнеса.
«Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные.
Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте», - сказал президент.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны не имеет альтернативы.
«Лично для нас – альтернативы не имеет завершения войны, а не площадка или формат, чтобы договориться об этом», - сказал он в видеообращении.
По его словам, решение Совета Федерации России о разрешении использования войск за рубежом дало
«четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель».
«Я готов делать это как в двустороннем формате, так и при участии других лидеров. Но хочу подчеркнуть, что для меня главное – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявил Зеленский.
По его словам,
«первый – над которым мы работаем – саммит лидеров государств – постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности, Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре».
Он отметил, что
«партнеры показывают, что альтернативы нет и введения санкций».
«Вчера я говорил с президентом США Джо Байденом, принявшим введение санкций против террористических образований на оккупированных территориях Украины. Также у меня был разговор с Премьером Великобритании Джонсоном. Сегодня он объявил о санкциях в отношении российских банков и олигархов. Кроме этого, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о блокировании запуска газопровода "Северный поток -2". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Оттава также введет экономические санкции за нарушение нашего суверенитета и территориальной целостности», - сказал президент.