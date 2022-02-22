Зеленский издал указ о призыве резервистов (Обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в особый период, сообщает Интерфакс-Украина.

В видеообращении во вторник вечером он заявил, что «речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву».

«Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке», - сказал Зеленский.

По словам президента, в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы теробороны.

Зеленский отметил, что « на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации; нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования ».

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск в стране программы «экономического патриотизма».

«Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике», - сказал президент.

По его словам, «сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями. Отбросить свои амбиции ради нашей Украины» .

«Перед записью этого видео я встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна оборонная коалиция. Единство, быстрое и важное решение для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого», - заявил он.

Завтра, по его словам, у него будет встреча с ТОП-50 крупного бизнеса.

«Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные.

Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте», - сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны не имеет альтернативы.

«Лично для нас – альтернативы не имеет завершения войны, а не площадка или формат, чтобы договориться об этом», - сказал он в видеообращении.

По его словам, решение Совета Федерации России о разрешении использования войск за рубежом дало «четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель».

«Я готов делать это как в двустороннем формате, так и при участии других лидеров. Но хочу подчеркнуть, что для меня главное – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины», - заявил Зеленский.

По его словам, «первый – над которым мы работаем – саммит лидеров государств – постоянных членов Совбеза ООН, Украины, Турции и Германии. Большинство участников саммита уже поддержали эту инициативу, в частности, Реджеп Эрдоган, который подтвердил это мне в телефонном разговоре» .

Он отметил, что «партнеры показывают, что альтернативы нет и введения санкций».