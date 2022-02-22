Байден провел встречу с Кулебой

Президент США Джо Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Новое время.

Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он проинформировал Кулебу, что США отреагируют санкциями на решение России о признании «независимости» псевдореспублик «Л/ДНР».

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономическую поддержку.

"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов, сотрудничая с союзниками и партнерами, быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины" , — отмечается в Белом Доме.

Ранее Байден объявил, что вводит санкции против России из-за признания Москвой псевдореспублик «Л/ДНР». Они коснутся суверенного долга, банков и российской элиты.