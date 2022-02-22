Шмыгаль ответил на требования Путина о Крыме и НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на слова президента России Владимира Путина, который требовал от Киева отказаться от НАТО и признать оккупированный Крым российским, сообщает Новое время.

"Для независимой, суверенной страны — Украины, и для меня, как премьер-министра нашего государства, это невозможно" , — сказал Шмыгаль в эфире программы Свобода слова.

Он также подчеркнул, что озвученные президентом страны-агрессора требования не совпадают с решениями, которые принял украинский народ. Поэтому Украина будет продолжать двигаться в направлениях, которые были приняты украинцами, сказал он.

Ранее Путин потребовал «демилитаризацию сегодняшней Украины» и заявил, что категорически против вступления Украины в НАТО.