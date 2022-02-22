Минфин США вводит санкции против детей российских чиновников

Минфин США вводит санкции против детей российских чиновников

Во вторник, 22 февраля, министерство финансов США подтвердило, что вводит санкции против детей российских чиновников. Более того, под ограничения попали ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, сообщает Новое время.

Среди детей российских чиновников, против которых введут санкции:

  • Денис Бортников (сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова);
  • Петр Фрадков (сын экс-премьера РФ Михаила Фрадкова);
  • Владимир Кириенко (сын замглавы АП РФ Сергея Кириенко).

Также под санкции США попали ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию, в РФ и трех других странах попали под санкции США.

Кроме того, Промсвязьбанк и 17 его дочерних предприятий в РФ, включая финансовые и технологические, попали под американские санкции.

В заявлении говорится, что санкции вводятся в связи с признанием РФ  «Л/ДНР» и в ответ на решение Москвы о развертывании своих войск в этих временно оккупированных районах Украины.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics