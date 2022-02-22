Минфин США вводит санкции против детей российских чиновников

Во вторник, 22 февраля, министерство финансов США подтвердило, что вводит санкции против детей российских чиновников. Более того, под ограничения попали ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, сообщает Новое время.

Среди детей российских чиновников, против которых введут санкции:

Денис Бортников (сын главы ФСБ РФ Александра Бортникова);

Петр Фрадков (сын экс-премьера РФ Михаила Фрадкова);

Владимир Кириенко (сын замглавы АП РФ Сергея Кириенко).

Также под санкции США попали ВЭБ и 25 его дочерних предприятий, включая фининституты, угледобывающую компанию, в РФ и трех других странах попали под санкции США.

Кроме того, Промсвязьбанк и 17 его дочерних предприятий в РФ, включая финансовые и технологические, попали под американские санкции.

В заявлении говорится, что санкции вводятся в связи с признанием РФ «Л/ДНР» и в ответ на решение Москвы о развертывании своих войск в этих временно оккупированных районах Украины.