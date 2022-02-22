США ввели санкции против банков и детей российских чиновников

Министерство финансов США подтвердило введение санкций против российских банков "ВЭБ" и "Промсвязьбанк", а также против их 42 дочерних компаний, сообщает УНИАН.

Полный список опубликован на сайте Минфина. Сообщается, что введение санкций начинает "процесс демонтажа" финансовой сети Кремля, его способности финансировать дестабилизирующую деятельность в Украине и во всем мире.

В заявлении говорится, что "Внешэкономбанк" и "Промсвязьбанк" играют особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики.

"Эти санкции гарантируют, что "ВЭБ" и "Промсвязьбанк" больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Все активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут немедленно заморожены, а американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с этими учреждениями без разрешения OFAC" , - говорится в сообщении.

Российский футбольный клуб ЦСКА попал под санкции как актив "ВЭБ".

Также Минфин ввел санкции против детей российских чиновников, приближенных к Владимиру Путину.

Денис Бортников - сын главы ФСБ Александра Бортникова, один из руководителей "ВТБ".

Петр Фрадков – председатель и главный исполнительный директор "ПСБ", сын экс-премьера России и бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

Владимир Кириенко - гендиректор VK Group, сын "куратора внутренней политики Путина" Сергея Кириенко.

Также Управление по контролю за иностранными активами усилило ограничения на операции с российским суверенным долгом