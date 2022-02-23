"Челси" обыграл "Лилль" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" дома уверенно одолел французский "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает РБК-Украина.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

"Челси" – "Лилль" – 2:0

Голы: Хаверц, 8, Пулишич, 63

Хозяева взялись со старта навязывать свою "повестку дня". Серия молниеносных атак "Челси" в первые минуты создала серьезные проблемы обороне "догов". Два-три выпада "синих" завершились ничем, но на 8-й минуте Зиеш навесил с углового на Кая Хаверца, и тот головой вбил мяч под перекладину!

Пропущенный гол, однако, не похоронил "Лилль". Реакция гостей была обратной – "доги" не только выровняли игру, но и начали всерьез прижимать лондонцев к своим воротам. Вот Санчеш головой пробил над перекладиной, вскоре Онана попал в защитника из границ штрафной зоны, а Дэвид нанес удар над воротами издалека.

К середине тайма бой стал совершенно ровным. Команды отвечали атакой на атаку и, очевидно, завоевали сердце не одного нейтрального болельщика. Небанальные комбинации, технические удары Алонсо, Санчеша, Андре и уверенные сэйвы обоих киперов наполнят множество видеоподборок.

Старт второй половины шел по тому же сценарию, но большее количество столкновений и пауз в игре разбило поединок на микроэпизоды. На первый план вышло индивидуальное мастерство. Тот же Хаверц дважды брал инициативу на себя, шел в дриблинг и пробивал (неточно).

В конце концов "Челси" поймал "догов" в контратаке.Это Канте убежал из центра поля и бросил в прорыв Кристиана Пулишича, а тот избавился от опеки и переиграл Жардима в ближнем бою – 2:0.

Удвоев преимущество, "синие" сознательно отдали инициативу сопернику. "Лилль" очень старался, но задача пройти массированную оборону лондонцев оказалась нелегкой. А когда "догам" таки удавалось пройти одного-двух оппонентов тут же появлялся новый.

Так прострел Санчеша с правого фланга в последний момент прервал Рюдигер. Дальше Кристенсен отобрал мяч у Дэвида, когда тот уже готовился нанести мощный удар. А силовой проход Йилмаза с прострелом нивелировал ветеран Тиагу Силва.

"Челси" сумел сохранить свои ворота сухими и поедет во Францию ​​на ответный матч в хорошем настроении. Поединок намечен на 16 марта.