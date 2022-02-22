Каховскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Каховскую ГЭС взяли под усиленную охрану

Военнослужащие Национальной гвардии взяли под усиленную охрану Каховскую гидроэлектростанцию, сообщает Укринформ.

"Сегодня гвардейцы воинской части 3056 вместе с полицией усилили охрану важного объекта критической инфраструктуры – Каховской ГЭС", – информирует Нацгвардия Украины в Фейсбуке.
1645558429-780.jpg
"У наших бойцов имеется необходимая подготовка, чтобы обеспечить охрану гидроэлектростанции. Также налажено взаимодействие с привлеченными представителями полиции. Поэтому доверяйте нам и сохраняйте спокойствие", - отметил заместитель командира по службе капитан Олег Лищишин.
1645558429-391.jpg

Сообщается, что служба будет организована в круглосуточном режиме посредством патрулирования периметра с привлечением военной техники. Также организованы временные контрольно-пропускные пункты.

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics